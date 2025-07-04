«Уклонист» долгое время скрывался от правоохранителей.

Житель Мурома, не имеющий законных оснований для отсрочки или освобождения от воинской службы, стал фигурантом уголовного дела за уклонение от призыва. Об этом прокуратура Владимирской области.Несмотря на то, что медицинская комиссия признала его годным к срочной службе, молодой человек не явился по повестке в военный комиссариат в установленный срок.По данным ведомства, чтобы избежать призыва и ответственности, «уклонист» долгое время скрывался от правоохранителей, меняя место жительства и работая по ночам.По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от призыва. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.