Проводится комплекс следственных действий по установлению точных обстоятельств преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 59-летнего жителя Кольчугина. По подозрению в преступлении задержан 52-летний местный житель, который на время расследования взят под стражу.Трагедия произошла 11 июня в общежитии на улице Пятая Линия. Придя в гости к знакомой, подозреваемый обнаружил там другого мужчину, что спровоцировало ссору. В ходе конфликта фигурант ударил соперника ножом в грудь, отчего тот скончался на месте.Следователи осмотрели комнату, изъяли нож и одежду участников инцидента. Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся допросы для выяснения всех деталей случившегося. Фигуранту грозит длительное тюремное заключение.