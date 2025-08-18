Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Суздаль. К 1000-летию в городе были проведены масштабные улучшения в жилищно-коммунальной, дорожной и социальной сферах. По ряду объектов работы

Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Суздаль. К 1000-летию в городе были проведены масштабные улучшения в жилищно-коммунальной, дорожной и социальной сферах. По ряду объектов работы всё ещё ведутся, подчеркнул губернатор. В ходе поездки глава региона ознакомился с ходом облагораживания парка им. 950-летия Суздаля, где создаются современные детские площадки, освещение, тротуары и пирс. Также губернатор проверил,