Англичанка, хорошо знающая русский язык, решила лететь перед самым Новым годом 31 декабря домой, в Лондон, Аэрофлотом. Все-таки Аэрофлотом дешевле, чем британскими компаниями.
Пришла в зал VIP – дело было во второй половине дня – а там, за регистрационной стойкой, сидит в лоскуты пьяная наша администратор. Как ни как 31 декабря! К тому же, время послеобеденное.
Англичанка, естественно, возмутилась:
– Вы же пьяны!
Наша ей отвечает по-нашенски:
- Ну и че тебе-то?
- Я буду жаловаться!
- Кому? Тебя проводить к начальнику?
- Да, проводите.
Пришли в кабинет к начальнику. А там за накрытым столом-поляной сидит начальника – в те же лоскуты. С галстуком набок и пиджаком, застегнутым не на ту пуговицу.
Англичанка, с чувством, не свойственным севе
