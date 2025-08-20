Современный Суздаль — столица традиционных праздников. После грандиозного во всех смыслах «Дня огурца» город стал центром проведения Яблочного Спаса. Праздник прошел на территории Музея

Современный Суздаль — столица традиционных праздников. После грандиозного во всех смыслах «Дня огурца» город стал центром проведения Яблочного Спаса. Праздник прошел на территории Музея деревянного зодчества. Программа соответствовала культурному окрасу города. Во всех выступлениях прослеживались старорусские мотивы. Торговые лавки строго в одном стиле — традиционном. Украшения и шкатулки из дерева, обереги, продавцы в народном костюме