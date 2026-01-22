Во Владимирской области будут судить водителя, по чьей вине погибла врач из Кинешмы.
В Суздале Владимирской области направили в суд уголовное дело о резонансном ДТП, в котором погибла врач. 2 января 2025 года на трассе Р‑132 «Золотое кольцо» (участок Суздаль — Иваново) случилась беда: в ДТП погибла заведующая акушерским отделением Кинешемской ЦРБ Анна Петровна Егорова. Ей было всего 40 лет. Еще вчера она принимала роды, дарила жизнь. А сегодня ее собственная жизнь оборвалась на 243-м километре трассы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
Потерял управление
Около 11:15 на 243‑м километре трассы, неподалёку от деревни Хламово, столкнулись два автомобиля — Toyota Isis и Mitsubishi Pajero под управлением 71-летнего жителя Рязанской области.
По версии следствия, водитель, возвращавшийся из гостей из Костромы, был невнимателен. Он не учел зимнюю дорогу, интенсивность движения. Проигнорировал разметку, выехал на обочину, потерял управление. Автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу — прямо под колеса «Toyota».
Столкновение было страшным. На место оперативно выехали спасатели МЧС. С помощью специального инструмента они деблокировали троих пострадавших из искореженной «Toyota».
Мужчину и ребенка удалось спасти — их срочно доставили в больницу во Владимире. Дочь Анны Петровны, как сообщали «Ивановские новости», находилась в тяжелом состоянии. Но саму Анну спасти не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.
«Готова была прийти на помощь в любую минуту»
Ее жизнь была посвящена самому чудесному — появлению на свет новых людей. Анна Егорова окончила Молдавский государственный университет медицины и фармакологии, с 2011 года работала в кинешемском роддоме. Всего несколько месяцев назад, в сентябре 2024 года, возглавила акушерское отделение.
"Замечательный человек и профессионал своего дела, который готов был прийти на помощь в любую минуту. Ее трудолюбие, преданность своему делу, чуткость и доброта оставили светлые воспоминания«, — выразили тогда свои соболезнования ее коллеги.
Эти слова находят живой отклик у сотен женщин, которых она приняла. Тогда в комментариях под новостями о трагедии были написаны сотни добрых слов.
«Анна Петровна принимала третьи мои роды, все прошло отлично. Царствие небесное», — писала Анастасия Бахарева.
«Невероятной души была человек и замечательный доктор», — добавляет Оксана.
«Как жаль... Очень хороший человек и замечательный доктор», — вторит Анна.
Юлия вспоминает, как работала с Анной Петровной еще студенткой во время ковида. Екатерина благодарит за принятые роды. Простые, искренние слова, за которыми — спасенные жизни и благодарные семьи.
Точку в деле поставит суд
Суздальская прокуратура . 71-летний водитель признал вину. Ему инкриминируют часть 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело уже направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.
Всего одна невнимательная секунда на скользкой зимней дороге — и нет любимого врача, жены, матери. Оборваны десятки будущих спасенных жизней, разрушена семья, осиротело отделение больницы.
