Во Владимирской области будут судить водителя, по чьей вине погибла врач из Кинешмы.

В Суздале Владимирской области направили в суд уголовное дело о резонансном ДТП, в котором погибла врач. 2 января 2025 года на трассе Р‑132 «Золотое кольцо» (участок Суздаль — Иваново) случилась беда: в ДТП погибла заведующая акушерским отделением Кинешемской ЦРБ Анна Петровна Егорова. Ей было всего 40 лет. Еще вчера она принимала роды, дарила жизнь. А сегодня ее собственная жизнь оборвалась на 243-м километре трассы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Потерял управлениеОколо 11:15 на 243‑м километре трассы, неподалёку от деревни Хламово, столкнулись два автомобиля — Toyota Isis и Mitsubishi Pajero под управлением 71-летнего жителя Рязанской области.По версии следствия, водитель, возвращавшийся из гостей из Костромы, был невнимателен. Он не учел зимнюю дорогу, интенсивность движения. Проигнорировал разметку, выехал на обочину, потерял управление. Автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу — прямо под колеса «Toyota».Столкновение было страшным. На место оперативно выехали спасатели МЧС. С помощью специального инструмента они деблокировали троих пострадавших из искореженной «Toyota».Мужчину и ребенка удалось спасти — их срочно доставили в больницу во Владимире. Дочь Анны Петровны, как сообщали «Ивановские новости», находилась в тяжелом состоянии. Но саму Анну спасти не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.«Готова была прийти на помощь в любую минуту»Ее жизнь была посвящена самому чудесному — появлению на свет новых людей. Анна Егорова окончила Молдавский государственный университет медицины и фармакологии, с 2011 года работала в кинешемском роддоме. Всего несколько месяцев назад, в сентябре 2024 года, возглавила акушерское отделение."Замечательный человек и профессионал своего дела, который готов был прийти на помощь в любую минуту. Ее трудолюбие, преданность своему делу, чуткость и доброта оставили светлые воспоминания«, — выразили тогда свои соболезнования ее коллеги.Эти слова находят живой отклик у сотен женщин, которых она приняла. Тогда в комментариях под новостями о трагедии были написаны сотни добрых слов.«Анна Петровна принимала третьи мои роды, все прошло отлично. Царствие небесное», — писала Анастасия Бахарева.«Невероятной души была человек и замечательный доктор», — добавляет Оксана.«Как жаль... Очень хороший человек и замечательный доктор», — вторит Анна.Юлия вспоминает, как работала с Анной Петровной еще студенткой во время ковида. Екатерина благодарит за принятые роды. Простые, искренние слова, за которыми — спасенные жизни и благодарные семьи.Точку в деле поставит судСуздальская прокуратура . 71-летний водитель признал вину. Ему инкриминируют часть 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело уже направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.Всего одна невнимательная секунда на скользкой зимней дороге — и нет любимого врача, жены, матери. Оборваны десятки будущих спасенных жизней, разрушена семья, осиротело отделение больницы.