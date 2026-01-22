Проект реализуется при поддержке депутата Госдумы Алексей Говырина.

В Центральном родильном доме Владимира стартовал важный социальный проект — «Школа материнства и грудного вскармливания».Для школы отремонтировали помещение, но возникла проблема: не хватало средств на мебель. Благодаря поддержке депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина пространство удалось полностью оборудовать — теперь здесь удобно проводить занятия и консультации.«Поддержка материнства и детства — один из приоритетов программы партии «Единая Россия». Благодаря поправкам в федеральный бюджет и законам, которые приняты по инициативе нашей фракции в Госдуме, увеличиваются выплаты для молодых родителей», — отметил .Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года необлагаемая сумма НДФЛ с единовременной выплаты, которую может получить женщина от работодателя при рождении ребенка, выросла до 1 млн рублей. А с 1 февраля увеличивается сумма материнского капитала: на первого ребёнка — до 728,9 тыс. рублей, на второго — 234,3 тыс. рублей.