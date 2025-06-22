Гостей на Владимирскую землю завлекают не только достопримечательностями, но и необычными фестивалями.

Не просто погулятьВ России наблюдается подъём в сфере туризма. Всё больше людей выбирают путешествия по своей стране. Причин для этого несколько: рост числа гостиниц и мест для размещения, появление всесезонных предложений и создание новых увлекательных туристических маршрутов.Как отметили во владимирском отделении Банка России, рост российского туррынка происходит благодаря развитию самых разных видов отдыха. Он же подталкивает к появлению множества новых предложений: от событийного и гастрономического туризма до оздоровительных, спортивных, экологических, сельских, промышленных и военно-пат­рио­тических маршрутов. Современные путешественники хотят не просто посмотреть на досто­примечательности, но и погрузиться в местную культуру. Им интересно изучать традиции, пробовать уникальные блюда и знакомиться с новым для них миром. Поэтому неслучайно в нашем регионе так популярны традиционные фестивали, такие как «Владимирская вишня», SuzdalBlues, «Владимирская Русь» и пр., которые ежегодно привлекают множество гостей.Крутя колёсаТак, в минувшие выходные Владимирская область стала центром притяжения велоспортсменов со всей страны: там прошёл фестиваль в движении «Велолето», который собрал более 200 спортсменов-любителей.Как отметил президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, велогонка стала ярким подтверждением растущей популярности и высокого уровня любительского велоспорта в стране.Центральной площадкой фестиваля традиционно стал Суздаль. На Торговой площади состоялись заезды велосипедистов разного возраста: самым маленьким гонщикам на беговелах только исполнилось два-три года, самым опытным – больше шестидесяти. Там же прошли соревнования семейных команд и показательные выступления лидеров сборной России в дисциплине ВМХ-фристайл.– Сейчас в России более 36 миллионов людей не расстают­ся с велосипедом. Только в нашей области более пяти с половиной тысяч человек занимается велоспортом. И очень показательно, что именно Владимирская область в очередной раз стала площадкой для всероссийского велофестиваля, местом встречи всех, кто любит спорт!» – сказал замгубернатора Владимир Куимов.Есть где поестьПока велотуристы крутили педали, во Владимире в Центральном парке культуры проходил фестиваль «Вкусная Россия». Любители проводить время на свежем воздухе и пробовать новые блюда и напитки участвовали в несложных конкурсах на скорость, меткость и смекалку. Самые активные гости смогли продегустировать блюда из гастрономических сетов четырёх ресторанов: салат «Клязьма», суточные щи на боровиках, полбяную кашу с куриными потрошками и пряничную коврижку с вареньем из владимирской вишни.В темуВ нашем регионе стартовал физкультурно-оздоро­ви­тель­ный проект «Летняя академия спорта». Жители Владимира, Коврова и Мурома на протяжении всего лета могут участвовать в уличных тренировках, танцевальных зарядках, выполнять фитнес-упражнения, направленные на укрепление мышц всего тела, под контролем лучших фитнес-тренеров и инструкторов.«Шесть дней в неделю, пять точек для занятий и самые популярные направления для фитнеса. Никакой особенной подготовки к занятиям не требуется, ждём всех желающих!» – приглашает министр физической культуры и спорта Наталья Фёдорова.