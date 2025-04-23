Спасатели тушат пожары в границах ЧС в Киржачском районе, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты работают в населенных пунктах Першино, Звездный, Лесной, Дубки. Там уже

Спасатели тушат пожары в границах ЧС в Киржачском районе, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты работают в населенных пунктах Першино, Звездный, Лесной, Дубки. Там уже потушены возгорания жилых домов, гаражей, травы. Какая площадь пострадала от пожара, пока неизвестно. Также взрывотехники центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра выезжают для проверки наличия на территориях взрывоопасных предметов по