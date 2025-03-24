Из-за ДТП он получил тяжелые травмы.

Ковровская городская прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против местной жительницы, которая сбила велосипедиста. В результате ДТП он получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 21 июня 2024 года, когда женщина за рулем «GREAT WALL CC 6460 DY» не учла яркое солнце и не смогла контролировать скорость.Она сбила велосипедиста, который двигался в том же направлении, и, ошибочно полагая, что задела парапет, продолжила движение. Обвиняемая признала свою вину. Дело будет рассмотрено в Ковровском городском суде.Напомним, ранее мы писали, что