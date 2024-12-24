Серьезные офицеры на время стали добрыми волшебниками, которые подарили малышам новогоднее чудо. Сотрудники Следственного комитета России устроили праздник в подшефном Муромском доме

Серьезные офицеры на время стали добрыми волшебниками, которые подарили малышам новогоднее чудо. Сотрудники Следственного комитета России устроили праздник в подшефном Муромском доме ребенка. По-другому это место еще называют «домом малютки» – там проживают сироты до 3 лет. И хотя о детях заботятся воспитатели, малышам так необходимо новогоднее чудо. Сотрудники Следкома России организовали сказочное представление с