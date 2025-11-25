Авария произошла в августе этого года в Муроме. Служебный автомобиль Госавтоинспекции двигался по Московской с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Подъезжая к перекрестку, инспектор, убедившись в безопасности манёвра и снизив скорость, продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. В это время автомобиль «КИА РИО» под управлением 30-летнего местного жителя начал движение перпендикулярно с улицы