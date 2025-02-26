Во время допроса выяснилось, что у него есть пособник.

20 февраля в Муроме Владимирской области прошло командно-штабное учение «Технология-2025», организованное УФСБ по Владимирской области. Участники учений столкнулись с ситуацией, когда в здании был установлен предмет, похожий на бомбу.В ходе оперативных мероприятий был задержан злоумышленник, причастный к инциденту, который успел ранить двух сотрудников полиции. Во время допроса выяснилось, что у него есть пособник, вооруженный карабинами и имеющий в своем распоряжении взрывные устройства. Полиция незамедлительно установила его местонахождение, однако при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.Все подразделения успешно справились с задачами учений, работа оперативного штаба получила положительную оценку.