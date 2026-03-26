Приговор пока не вступил в законную силу.

Городской суд признал 36‑летнюю жительницу виновной и приговорил её к 9 годам колонии общего режима.По версии следствия, 18 июля женщины встретились у автобусной остановки, купили самогон и зашли в комнату потерпевшей.В ходе застолья возник конфликт. Гостья взяла два ножа и нанесла не менее 69 ран в шею, голову, лицо, грудь и туловище. Потерпевшая, 54 года, скончалась на месте от массивной кровопотери.Обвиняемая сняла запачканную кровью одежду и спрятала ее вместе с ножами в рюкзак, пытаясь скрыть следы.В расследовании она давала противоречивые показания, обвиняя посторонних и заявляя о потере сознания, но представленные доказательства опровергли эти версии.Суд также удовлетворил иск дочери погибшей о взыскании 500 тыс. рублей морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.