Во Владимире утром 25 августа произошло ДТП с участием городского автобуса и питбайка. Авария случилась около 10:45 у дома №1 на улице Луначарского. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель питбайка «Аполло», поворачивая с улицы Батурина на Горького, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигался автобус «МАЗ» маршрута №7С