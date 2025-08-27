В Судогде состоялось торжественное открытие нового мурала, который посвящен героям специальной военной операции. Он призван напоминать о мужестве, верности и любви к Родине. Об этом

В Судогде состоялось торжественное открытие нового мурала, который посвящен героям специальной военной операции. Он призван напоминать о мужестве, верности и любви к Родине. Об этом рассказали в облправительстве. На нём изображены солдат и девушка, которая символизирует родной край — место, где всегда ждут и любят, – отметили в правительстве области. Мероприятие завершилось запуском в небо