Работы на объекте планируют завершить до 15 сентября.

В Юрьев-Польском полным ходом идет капитальный ремонт участка улицы Владимирской — одной из главных артерий города. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке правительства Владимирской области на дороге уже уложен первый слой нового асфальта, а также обновлены тротуары.Улица Владимирская имеет особое значение для Юрьев-Польского. Она проходит через исторический центр города, мимо кремля, знаменитых торговых рядов, где когда-то снимали эпизоды фильма «Золотой теленок», и нового автовокзала. Это не только туристический, но и образовательный маршрут: по ней ежедневно добираются до учебных заведений студенты и школьники.Участок ремонта протяженностью 250 метров — от улицы Луговой до улицы Шибанкова — связывает жилые районы с финансово-экономическим и индустриально-гуманитарным колледжами, а также со школами и детскими садами на улице Школьной.В преддверии начала учебного года ход работ оценили местные жители. Ольга Денисова и Анна Михеева отметили, что «Владимирская — это лицо города, и от того, насколько она будет обустроена и комфортна, будет складываться общее впечатление о Юрьеве-Польском не только у местных жителей, но и у гостей». По их мнению, хорошие дороги — это залог развития города и его туристической привлекательности, ведь в Юрьев-Польском «есть что посмотреть».Работы на объекте планируют завершить до 15 сентября. За это время подрядчик должен полностью обновить дорожное полотно и пешеходные зоны. Проект стал возможен благодаря федеральным программам, направленным на развитие городской среды и транспортной инфраструктуры.