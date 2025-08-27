25 августа владимирские спасатели пришли на помощь мальчику, у которого нога застряла между педалью и рамой велосипеда. Ребенка удалось освободить, аккуратно срезав педаль. Очевидцы,

25 августа владимирские спасатели пришли на помощь мальчику, у которого нога застряла между педалью и рамой велосипеда. Ребенка удалось освободить, аккуратно срезав педаль. Очевидцы, увидевшие происшествие, обратились в городской отряд спасателей, так как нога мальчика была сильно зажата и вызывала болевые ощущения. На месте уже находилась мама ребенка. После неудачной попытки открутить каретку, спасатели решили