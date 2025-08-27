В этом году День открытых дверей посетили более 100 мам и пап. 10 сентября в 13.00 всех желающих ждут снова. Будущие мамочки могут прийти вместе со своими мужьями. Это отличная возможность не

В этом году День открытых дверей посетили более 100 мам и пап. 10 сентября в 13.00 всех желающих ждут снова. Будущие мамочки могут прийти вместе со своими мужьями. Это отличная возможность не только посмотреть роддом, но и познакомиться с врачами, задать им интересующие вопросы. Предварительная запись обязательна. Необходимо звонить по телефону: 8(4922) 44-58-58.