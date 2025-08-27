Эта мера социальной поддержки предоставляется всем многодетным семьям

Многодетные семьи во Владимирской области теперь могут получить 5000 рублей на покупку школьной или спортивной формы для каждого ребенка.Выплату, которая ранее составляла 2355 рублей, увеличили по решению депутатов Законодательного собрания в конце 2024 года.Как сообщили в региональной администрации, эта мера социальной поддержки предоставляется всем многодетным семьям, независимо от их дохода. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.