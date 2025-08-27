Как сообщает ряд источников в правоохранительных органах, главаВладимира Дмитрий Наумов задержан. По данным федеральных СМИ, вопросы у силовиков к градоначальнику могли появиться в связи с

Как сообщает ряд источников в правоохранительных органах, главаВладимира Дмитрий Наумов задержан. По данным федеральных СМИ, вопросы у силовиков к градоначальнику могли появиться в связи с историей о «кладбищенских мошенниках», преступную группировку которую, напомним, задержали в мае этого года. По состоянию на 12 часов дня 27 августа официальных комментариев подтверждением этой информации опубликовано не было. Официальные