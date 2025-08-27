Возвращается сын из армии, из десантных войск. Семья его усаживает за стол и отец начинает расспрос.
О: Ну, расскажи, как первый раз прыгал!!
С: Сели в самолет, набрали высоту. Командуют прыгать.
О: Ну как, прыгнул?
С: Не-а. Посмотрел вниз - страшно!
О: Ну дальше чё?
С: Командир кричит """"Прыгай, не то выкину!""""
О: Ну как, прыгнул?
С: Не-а. Выпихивал он меня - ничего не получилось..
О: Ну дальше чё?
С: Позвал он второго пилота. А тот достаёт свой сорокасантиметровый чл*н и говорит """"Если ща не прыгнешь, прям тут в ж*пу вы**у""""
О: Ну как, прыгнул?
С: Ага! Чуть-чуть... Вначале...
