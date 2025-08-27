С 1 сентября в администрации Владимира появится новое подразделение – Управление обеспечения социальной сферы. Его главной задачей станет контроль за капитальным и текущим ремонтом

С 1 сентября в администрации Владимира появится новое подразделение – Управление обеспечения социальной сферы. Его главной задачей станет контроль за капитальным и текущим ремонтом городских учреждений в образовании, культуре и спорте. Решение о создании подразделения было принято на заключительном заседании Совета народных депутатов. Управление обеспечения социальной сферы администрации города Владимира будет осуществлять полномочия и функции