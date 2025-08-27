За летние каникулы во Владимирской области погибли 29 детей.

За летние каникулы во Владимирской области погибли 29 детей. Ребята погибали от ударов током, попадали в смертельные ДТП, тонули в водоемах. Трагичная статистика стала известна vlad.aif.ru.Последнее летоЛетняя пора обычно считается любимой у школьников. Долгие каникулы, никаких домашних заданий и тяжлых ранцев. Однако для кого-то забавы на отдыхе обернулись трагедией — для 29 детей в регионе это лето стало последним.Согласно данным пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области на 22 августа чаще всего ребята гибли в ДТП. За неполных три месяца в авариях скончались семь детей. Четверо из них были жителями Москвы и Московской области. Еще шесть детей скончались из-за ненадлежащего ухода родителями или из-за заболеваний. Чаще всего такие смерти наступали в Александровском районе. Еще 4 ребенка умерли из-за отравления токсическими, наркотическими веществами.Кроме этого, три ребенка утонули во Владимирской области, еще троих убило током. Двое детей намеренно оборвали свою жизнь, одного ребенка убили и еще один погиб в результате несчастного случая.Многие детские смерти вызвали большой резонанс и попали в новостные сводки. Так, vlad.aif сообщал, что , получив удар током из-за короткого замыкания. Во время купания он пользовался телефоном, который был подключен к розетке. А в Камешковском районе . Парень катался без шлема и водительских прав, поэтому не справился с управлением.Найдется ли что-то хорошее?Из положительного в этой отнюдь невеселой статистике можно найти то, что за лето ни одного ребенка не погибло на пожарах, в заброшенных зданиях, а также от рук собственных матерей. Подобные истории в регионе тоже случались. Например, в 2024 году мама из Коврова и выбросила его тело под окнами многоэтажки.К слову, вспоминая минувший год, за 12 прошедших месяцев в регионе скончалось 72 несовершеннолетних. Это 30,5 % смертей на 100 000 человек до 17 лет. Всего, по данным прошлого года, во Владимирской области проживало 236 099 ребенка. Это 18% от общего числа населения, которое составляет 1 309 942 человека.По нашим подсчетом в 2024 году во Владимирской области скончалось около 20 человек. В этом же цифры больше — около 30.