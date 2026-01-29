Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством области, Российским государственным педуниверситетом им. А.И.Герцена и Муромским государственным пединститутом

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством области, Российским государственным педуниверситетом им. А.И.Герцена и Муромским государственным пединститутом подписали 28 января. На базе Муромского вуза планируется создать базовую кафедру с привлечением преподавателей и учёных РГПУ. Преподаватели Муромского пединститута смогут повышать квалификацию в университете им. А.И.Герцена и защищать научные работы в Санкт-Петербурге. Также предполагается взаимный обмен студентами.