Она родилась 7 марта 1927 года в Оренбургской области и в 16 лет ушла на фронт.

29 апреля в Ковровском районе Владимирской области простились с последним ветераном Великой Отечественной войны Марией Ивановной Ряховой в селе Клязьминский Городок. Об этом сообщает местная администрация.Она родилась 7 марта 1927 года в Оренбургской области и в 16 лет ушла на фронт, участвуя в освобождении Киева, Львова и Кракова. День Победы встретила в Польше, где вышла замуж за сослуживца.После войны работала на железной дороге, воспитала 8 детей и стала бабушкой 15 внуков и прабабушкой 19 правнуков. В марте 2023 года ей присвоили звание Почётного гражданина Коврова в честь её вклада в историю страны.