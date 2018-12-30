Около сотни мальчишек и девчонок из Владимирской области встретились у праздничных елок с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В преддверии новогодних праздников УМВД России по Владимирской области организовало две поездки на праздничные мероприятия в столицу России. Новогодние елки посетили не только дети полицейских 33 региона, но и дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей и сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы.Одно из мероприятий, состоявшееся в Доме Союзов, было организовано МВД России. В новогоднем празднике приняли участие дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Ребята услышали поздравление Министра внутренних дел Владимира Колокольцева и посмотрели спектакль с участием сказочных персонажей, отправившись в увлекательное путешествие по разным странам в поисках пропавших нот новогодних песен, а затем получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.Также в Москве на Кремлевской елке побывали 48 детей сотрудников органов внутренних дел Владимирской области. Небольшая задержка в дороге из-за сложных погодных условий нисколько не испортила праздничного настроения.После представлений мальчишки и девчонки с удовольствием фотографировались со сказочными героями, а затем и на фоне исторических памятников Кремля.