За последние два года в регионе было закуплено 207 троллейбусов и автобусов.

Автопарк «Владимирпассажиртранса» скоро пополнится еще 10 троллейбусами на автономном ходу, закупка которых будет финансироваться из бюджета в размере 351,2 млн рублей. Новые машины должны иметь запас энергии, достаточный для 20 км хода без проводов.С 2022 года компания уже приобрела восемь новых троллейбусов, из которых три имеют функцию автономного хода.Губернатор Александр Авдеев сообщил, что всего за последние два года в регионе было закуплено 207 троллейбусов и автобусов. Ранее он обещал дополнительно приобрести 40-50 троллейбусов для города, а министр транспорта Николай Теняков анонсировал поставку более 400 единиц техники до 2030 года. Напомним, ранее мы писали, что