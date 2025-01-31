За последние два года в регионе было закуплено 207 троллейбусов и автобусов.
Автопарк «Владимирпассажиртранса» скоро пополнится еще 10 троллейбусами на автономном ходу, закупка которых будет финансироваться из бюджета в размере 351,2 млн рублей. Новые машины должны иметь запас энергии, достаточный для 20 км хода без проводов.
С 2022 года компания уже приобрела восемь новых троллейбусов, из которых три имеют функцию автономного хода.
Губернатор Александр Авдеев сообщил, что всего за последние два года в регионе было закуплено 207 троллейбусов и автобусов. Ранее он обещал дополнительно приобрести 40-50 троллейбусов для города, а министр транспорта Николай Теняков анонсировал поставку более 400 единиц техники до 2030 года. Напомним, ранее мы писали, что