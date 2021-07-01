Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 393 человек.

Во Владимирской области на 1 июля подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 горожан. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Ковровском и 10 - в Юрьев-Польском районах. По 9 инфицированных выявлено в Петушинском и Суздальском, по 7 - в Александровском, Судогодском, Камешковском и Меленковском районах. По 6 человек заразились ковидом в Вязниковском, Киржачском и Собинском, 5 - в Гороховецком, по 3 - в Кольчугинском и Селивановском районах. Два новых пациента прибавилось в Радужном.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 393 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8354 случая во Владимире, 4389 - в Гусь-Хрустальном районе, 4022 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.