Татьяна Васильева разоткровенничалась в эфире телешоу Человек-невидимка на канале ТВ-3. Стало известно, что артистке в свое время часто изменяли мужчины, при этом сама она также оказалась не без греха.

Татьяна Васильева разоткровенничалась в эфире телешоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Стало известно, что артистке в свое время часто изменяли мужчины, при этом сама она также оказалась не без греха.Татьяна Васильева – известная российская актриса театра и кино, обладательница множества театральных премий и наград. Ее яркая актерская игра, талант и трудолюбие покорили сердца зрителей и критиков. Однако за своим успехом Татьяна Васильева скрывает непростую судьбу, полную испытаний и трудностей.Недавно прославленная артистка приняла участие в шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3, где скелеты в шкафу знаменитости стали явными для публики. В качестве приглашенных специалистов выступили таролог Аида Мартиросян, хиромант Борис Акимов, психолог Мария Пугачева, маг Денис Высоцкий, колдун Алексей Гришин и криминалист София Болховитина. Все они смогли смогли "увидеть" мысли Васильевой.Мартиросян шокировала присутствующих словами о том, что личная жизнь Васильевой оказалось более трагичной, чем может показаться. "Вокруг нее очень много мужчин. Очень легко вступает в отношения, очень легко общается. Карты видят, что ей изменяли. Изменяли? Да. Было. Карта также видит, что изменяла она во многих отношениях", — сообщила Аида. Сама артистка отрицать это не стала. "Ну было, конечно... Это уже забыто давно", — подтвердила Васильева.Стоит отметить, что Татьяна Васильева была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник по театральному институту Анатолий Васильеве, в 1978 году у них родился сын Филипп. Во втором браке, с актером Георгием Мартиросяном, у звезды родилась дочь Елизавета. Супруг мирился с изменами актрисы Московского театра сатиры – Васильева крутила роман с режиссером Валентином Плучеком, пока Мартиросян ждал ее под окнами.Выпуск проекта "Человек-невидимка" с Татьяной Васильевой выйдет в эфир канала ТВ-3 сегодня, 2 мая, в 23:00.