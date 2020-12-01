Темпы распространения коронавируса в России постепенно замедляются. Эксперт спрогнозировал сроки окончания масочного режима.

Темпы распространения коронавируса в России постепенно замедляются. Эксперт спрогнозировал сроки окончания масочного режима.В конце октября этого года Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим в стране. Носить средства защиты необходимо в общественном транспорте, магазине, аптеке, кинотеатре и других местах массового скопления людей. Всех нарушителей режима ждет крупный штраф.О том, сколько еще гражданам придется ходить в масках, рассказал директор клинического центра Сеченовского университита Александр Лукашев. По его мнению, большинство россиян перестанут носить средства защиты через два года. При этом коронавирус никуда не исчезнет.Специалист отметил, что к тому времени некоторые ограничения останутся. COVID-19 со временем перестанет быть решающим фактором, люди не будут каждый день смотреть статистику заболеваемости. "Мы все будем хотя бы по одному разу вакцинированы", – заявил Лукашев в эфире телеканала "Россия 24".По состоянию на 1 декабря общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России . Большинство случаев заболевания выявили в Москве. За весь период пандемии выздоровели 1,80 миллиона граждан, скончались 40,4 тысячи пациентов.