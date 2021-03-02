В Екатеринбурге арестован 83-летний детский тренер по теннису, заслуженный мастер спорта Николай Ражев, передает . Его обвнила в педофилии десятилетняя девочка. Адвокат спортсмена считает, ..

В Екатеринбурге арестован 83-летний детский тренер по теннису, заслуженный мастер спорта Николай Ражев, передает . Его обвнила в педофилии десятилетняя девочка.Адвокат спортсмена считает, что признание пожилого человека заставили подписать обманом, По версии защиты, конфликт между ребенком и пожилым тренером возник после того, как мать девочки запретила той заниматься теннисом и перевела ее в кружок плавания.Ражев не пустил ребенка на занятия без необходимых документов, а девочка якобы обиделась и из-за этого сообщила матери о приставаниях. Поле этого мужчину задержали. Следователь объяснил ему, что если он согласится с обвинением, то его отпустят, а дело моментально закроют.