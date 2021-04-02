Средь бела дня на одной из улиц Стамбула разгорелся конфликт. Поскольку ссора возникла между двумя вооруженными группировками, то довольно быстро перепалка переросла в перестрелку. В ..

Средь бела дня на одной из улиц Стамбула разгорелся конфликт. Поскольку ссора возникла между двумя вооруженными группировками, то довольно быстро перепалка переросла в перестрелку. В результате погибли двое человек. Среди жертв оказался и гражданин России, передает . Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.По предварительным данным, в горячую фазу перешло обсуждение некоей задолженности.