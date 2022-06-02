Они уже получили лицензию.

В июне в Суздальском районе откроются современные ФАПы в сёлах Богослово, Брутово и Ляховицы. Объекты получили лицензию. Они оснащены современным медоборудованием.Как сообщил главный врач Суздальской районной больницы Виктор Пустовой, новые медпункты заменят старые, которые располагались в ветхих приспособленных помещениях без удобств.Как отмечает руководство департамента здравоохранения, во Владимирской области сохраняются некоторые с работой фельдшерско-акушерских пунктов.«Что касается семи учреждений, где , то за ФАПами сёл Авдотьино, Кучки, Сорогужино, Сосновый Бор, Чеково и Картмазово закреплены медики из других подразделений районных больниц. График их работы будет действовать до трудоустройства основных работников. В деревне Пахомово организован еженедельный приём врача общей практики», - уточнили в облздраве.Добавим, что в деревнях Икшево, Долбино и Тащилово Гусь-Хрустального района компания «Евролюкс» в полной мере не исполнила контракт на возведение медпунктов. Оборудование заказчиком не принято, есть замечания к строительным работам, что не позволяет провести процедуру лицензирования. Подрядчик занимается устранением выявленных недостатков.