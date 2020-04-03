Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по экономике России. Стоимость нефти рухнула, потянув вслед за собой рубль. Масла в огонь разгоревшегося кризиса подлил режим всеобщей изоляции, из-за которого малый и средний бизнес несет существенные потери. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда можно ждать окончания экономического шторма.

Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по экономике России. Стоимость нефти рухнула, потянув вслед за собой рубль. Масла в огонь разгоревшегося кризиса подлил режим всеобщей изоляции, из-за которого малый и средний бизнес несет существенные потери. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда можно ждать окончания экономического шторма.Пик напряженности в отечественной экономике придется на второй квартал текущего года, считает глава финансового регулятора. По мере смягчения ограничительных мер ситуация будет возвращаться в нормальное русло, считает она.В свою очередь эксперты подсчитали потери, которые принесет российской экономике нерабочий апрель. Урон составит 2-2,5% ВВП, полагают аналитики. Но если пандемию коронавируса удастся сдержать, экономика вернется к росту.Продление выходных до 30 апреля ВВП России во втором квартале рухнет на 6% в годовом выражении, считают экономисты Альфа-Банка Анна Киюцевская и Наталия Орлова. Их мнение приводит РБК.Каждый нерабочий месяц обходится экономике страны в 2% ВВП, отмечают в "Центре развития" Высшей школы экономики. Если ограничительные меры продлятся весь второй квартал года, то российская экономика может упасть на 6%, считает руководитель института Наталья Акиндинова.3 Апр 2020 в 7:48 PDTДля смягчения урона от приняты два пакета мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, вводятся налоговые каникулы, отсрочки по арендным платежам и по кредитам, начинается выдача беспроцентных займов.Количество зараженных 3 апреля превысило миллион человек. В России зафиксировано 4149 случаев. За сутки выявлен 601 заболевший, из них в Москве – 448, в области – 34.