Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней жительницы Киржача. По подозрению задержан 39-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СК РФ по

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней жительницы Киржача. По подозрению задержан 39-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области 13 июля. По информации ведомства, девушку искали с 10 июля – после того как она не вернулась домой из поездки в Москву. Отец сам пытался найти дочь, но безуспешно.