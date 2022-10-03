Государственная Дума в понедельник, 3 октября, единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Государственная Дума в понедельник, 3 октября, единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Политик уточнил, что в составе России теперь 89 субъектов.Вхождение освобожденных территорий в состав РФ – единственная возможность спасти миллионы жизней от преступного режима в Киеве, написал Володин в своем ."Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру", – подчеркнул спикер.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав России президент Владимир Путин подписал 30 сентября.