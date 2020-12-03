Украинский журналист и писатель Виталий Портников порассуждал о кризисе венгерско-украинских отношений. Он увидел в нем российский след.

Украинский журналист и писатель Виталий Портников порассуждал о кризисе венгерско-украинских отношений. Он увидел в нем российский след.Публицист констатировал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении пожаловаться в НАТО на действия Украины по отношению к закарпатским венграм. Так глава венгерского внешнеполитического ведомства отреагировал на недавние обыски в одной из венгерских благотворительных организаций.Журналист считает, что это – уже не история с языком образования в венгерских школах страны, не вмешательство венгерских политиков в избирательную кампанию на местных выборах в Украине, а самый серьезный кризис в венгерско-украинских отношениях последних лет.При этом Виталий Портников отметил, что Дональда Трампа, который мог бы удержать венгерского премьера Виктора Орбана от решительных действий, уже фактически нет. "А Владимир Путин есть", – заявил он.Публицист считает, что накануне избрания Владимира Зеленского президентом Украины у многих политиков в соседних странах и у многих его соотечественников возникли иллюзии, что все проблемы страны – из-за неправильной внешней политики Петра Порошенко. Якобы потому, что Порошенко не может договориться с Путиным.Но, по словам журналиста, и с приходом Зеленского к власти беды Незалежной никуда не делись. По его мнению, одна из главных задач Путина – сохранение присутствия российских войск на украинской территории. Якобы это позволяет российскому президенту сохранять влияние на украинскую политическую ситуацию и оказывать давление на Киев."Российский режим – откровенный враг Украины", – заявил Портников. Он резюмировал, что украинцам нужно научиться жить с этим, быть готовыми защищать интересы своей страны и не обвинять в отсутствии взаимопонимания собственную власть.