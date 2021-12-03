Главная цель таких мероприятий – помочь детям избежать опасной ситуации на дороге. Напомнить пешеходам и водителям о жизненной необходимости соблюдения ПДД.

Присоединиться к работе, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский» предложили родительской общественности. Вместе они провели мероприятия по проверке соблюдения правил перевозки детей, соблюдения детьми правил безопасного перехода проезжей части по маршруту «дом-школа-дом» и наличия у юных пешеходов световозвращающих элементов на одежде и портфелях.Дорожные полицейские похвалили ребят – почти все они имеют световозвращающие элементы в одежде и фликеры на рюкзаках, использование которых способно снизить риск наезда на пешехода в темное время суток. Активисты провели разъяснительную работу с родителями-водителями, напомнив о том, что детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка, на 70% снижают вероятность получения травм во время дорожно-транспортного происшествия.Юные участники дорожного движения получили от инспекторов ГИБДД памятки и световозвращающие брелоки.