Александр Лукашенко крайне эмоционально высказался об оппоненте на предстоящих президентских выборах Валерии Цепкало. Белорусский лидер позволил себе оскорбления в адрес бывшего дипломата.

Александр Лукашенко крайне эмоционально высказался об оппоненте на предстоящих президентских выборах Валерии Цепкало. Белорусский лидер позволил себе оскорбления в адрес бывшего дипломата.На представлении нового состава правительства Александр Лукашенко вновь упражнялся в искусстве красноречия. Особенно досталось его оппоненту по президентской гонке Валерию Цепкало.Главу государства задели слова бывшего дипломата, который сказал, что Лукашенко понравился его бабушке потому, что знал, сколько поросят может родить свиноматка. Однако Цепкало сам поддержал новое руководство, напомнил президент.Лукашенко пригрозил бывшему дипломату публикацией компромата. "Наглец, такой чистый и пушистый!" – возмутился белорусский лидер.Это не первый раз, когда Александр Лукашенко позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес оппонента. Ранее он назвал блогера Сергея Тихановского "шелудивым", а экс-банкира Виктора Бабарико пообещал оставить без работы.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Наряду с побороться за высший государственный пост намерены 14 кандидатов.Белорусский лидер может проиграть выборы, если на участках для голосования будут независимые наблюдатели, считает политик Лев Марголин. Для организации честных выборов нужно 60 тысяч активистов, подсчитал он.Валерий Цепкало— Глазастик Финч���� (@le_luci_di_Roma)