Меган Фокс продолжает удивлять своих поклонников своими переменами. Недавно известная актриса опубликовала селфи без макияжа, что вызвало настоящий шквал комментариев в социальных сетях.

Меган Фокс продолжает удивлять своих поклонников своими переменами. Недавно известная актриса опубликовала селфи без макияжа, что вызвало настоящий шквал комментариев в социальных сетях.37-летняя звезда "Трансформеров" выглядела совсем иначе без яркого макияжа, на который мы привыкли смотреть на красных дорожках. На фото Меган была одета в короткий топ, подчеркивающий ее пышные формы, и пижамные штаны.Ее длинные синие волосы были распущены, а макияж был минимальным — румяна естественного оттенка и нюдовый блеск для губ. Фанаты не сразу узнали актрису и начали сравнивать ее с другими знаменитостями, вызывая споры и дискуссии.Недавно Меган посетила музыкальный фестиваль Coachella, где она рассказала о своем новом образе. Актриса призналась, что сейчас экспериментирует с внешностью и цветом волос, чтобы придать своему стилю больше энергии. Она подчеркнула, что важно быть самим собой и не меняться ради какого-то события или фестиваля.Отношения Меган Фокс с рок-музыкантом Machine Gun Kelly также стали объектом обсуждений. Пара начала встречаться в 2020 году, объявила о помолвке в 2022 году, но сейчас их отношения находятся под вопросом. Сама актриса предпочитает не комментировать статус своих отношений, считая, что это не предмет для публичного обсуждения.Меган Фокс продолжает удивлять своих поклонников своими переменами в образе и личной жизни. Ее открытость и способность быть самой собой вызывают интерес у многих людей, делая ее одной из самых ярких и запоминающихся личностей в мире шоу-бизнеса.