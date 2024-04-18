К концу 2024 года проект вернется в Москву.

Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" представят в Казани, Рязани, Москве, новых регионах, а также в Азербайджане и Австрии, сообщили ТАСС в Минкультуры России."В рамках реализации нацпроекта "Культура" при финансовой поддержке министерства выставка совершит большое "турне": после Пскова ее увидят жители и гости столицы Татарстана (Казань), где она будет экспонироваться в Музее-заповеднике "Казанский Кремль" (30 мая - 20 июля); а также 1 августа выставка откроется в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника", - отметили в министерстве.Ожидается, что к концу 2024 года проект вернется в Москву, где предстанет уже в расширенном виде в новом выставочном пространстве Музейно-театрального квартала "Бахрушинский". "В самом сердце открывающегося Города|Театра музей представит зрителям также специально подготовленные к выставке работы мастеров палехского народного промысла на сказочные сюжеты", - добавили в министерстве.Передвижная версия проекта будет представлена жителям новых субъектов России - в Бердянском художественном музее имени Бродского. Кроме того, предполагается его демонстрация за рубежом. "Продолжая многолетнее плодотворное взаимодействие с Россотрудничеством, Бахрушинский музей представит выставку в Русских домах в Азербайджане и в Австрии", - сообщили в ведомстве.Масштабный всероссийский выставочный проект создан к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Первыми проект увидели жители и гости Пскова - в Псковском музее-заповеднике. В выставочных залах музея-заповедника в рамках проекта впервые экспонируются 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского музея. Проект организован при поддержке Минкультуры России в рамках реализации национального проекта "Культура".Выставка представляет собой шесть кругов-площадей, внутри которых посетители становятся участниками представления. "Выставка покажет уникальное явление отечественной и мировой культуры - театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь можно увидеть работы сценографов Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении прославленных артистов - Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана Мельникова, и с постановками режиссеров Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова", - объяснил куратор выставки, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.