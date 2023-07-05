Во Владимирской области больнице в поселке Старый двор выдана лицензия на оказание медицинской...

Во Владимирской области больнице в поселке Старый двор выдана лицензия на оказание медицинской помощи.Об этом официально сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.Напомним, данное медицинского учреждение в поселке Старый двор является структурным подразделением Суздальской районной больницы.4 июля 2023 года Стародворская больница получила лицензию на оказание медицинской помощи по профилям: педиатрия, терапия, а также на вакцинацию и лечебное дело (доврачебная медицинская помощь).Уточняется, что в 2022 году из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту этого двухэтажного здания. В данный момент она уже передана в экспертизу.Срок выдачи заключения на ПСД – сентябрь 2023 года.Капитальный ремонт больницы начнётся в этом году. Будут обновлены кровля и помещения отделения скорой помощи.Ремонт больницы в поселке Старый двор планируется завершить в 2024 году. Тогда же будет проводиться и благоустройство территории.Фото: pxfuel.com