По сравнению с прошлым годом количество жалоб на них увеличилось.

За девять месяцев текущего года в Банк России поступило 1367 обращений от жителей Владимирской области, сообщают в пресс-службе владимирского отделения. По сравнению с 2019 годом цифра выросла на 9%.Больше 67% жалоб связаны с вопросами потребительского кредитования – 430 заявок, ипотеки – 140, льготных займов – 65. Нарекания вызывают отказы в предоставлении, реструктуризации, навязывание допуслуг.В Банке отмечают, что на 37% снизилось количество претензий к страховщикам. Почти в два раза уменьшилось число жалоб на ОСАГО – со 180 до 93.На работу микрофинансовых пожаловались 128 раз, что на 21% меньше, чем в 2019 году.Из-за невозврата сбережений на кредитные потребительские кооперативы поступило 36 претензий, что на 44% больше, чем в прошлом году.Особое внимание Банк России уделяет жалобам на мисселинг – введение в заблуждение при продаже финансовых продуктов.«Обращаем внимание на недопустимость навязывания заёмщикам дополнительных платных услуг, в том числе юридических и консультационных. Законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также даёт право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем. При этом кредитным организациям рекомендовано организовать видео- и/или аудиофиксацию действий сотрудников при реализации клиентам финансовых продуктов и услуг», - пояснила управляющий отделением Банка России во Владимире Надежда Калашникова.