Победительница конкурса красоты Мисс Пакистан Мир-2012 Заниб Навид погибла в страшном ДТП. Родственники модели объявили о сборе средств на похороны. Авария произошла 1 декабря в ..

Победительница конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир-2012" Заниб Навид погибла в страшном ДТП. Родственники модели объявили о сборе средств на похороны.Авария произошла 1 декабря в американском штате Мэриленд. Навид ехала по автомагистрали за рулем Mercedes CL2 и в какой-то момент потеряла управление. Машина врезалась в ограждение, после чего перевернулась, передает Lenta.ru.Модель погибла на месте. По предварительным данным, в ее крови не было обнаружено следов алкоголя. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.