Неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. СМИ узнали это от источника в Нацполиции.

Неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. СМИ узнали это от источника в Нацполиции.Безопасность первого лица в любом государстве — очень ответственная задача, требующая больших ресурсов. Мировая история знает много случаев, когда покушения на президентов заканчивались очень тревожными и поворотными для целого народа событиями.Пресса распространяет данные о том, что в СБУ получили данные о возможном покушении на Владимира Зеленского. Утверждается, что источником этой информации является Нацполиция.На горячую линию доверия СБУ в середине дня поступил анонимный звонок от человека, который назвал свои фамилию, имя и отчество. Насколько личные данные персоны являются достоверными, на данный момент не сообщается.Звонивший поведал, что он обладает информацией о намерении неизвестных совершить покушение на , также вторгнуться в здание Верховной Рады.После того, как перезвонили на этот номер, ответила уже женщина. Она заявила, что до нее со специалистами говорил человек, у которого наблюдаются проблемы с психикой. Кроме того, она высказала предположение, что мужчина живет на улице.По факту случившегося была организована проверка. Сотрудники украинских правоохранительных органов разыскивают гражданина, который звонил в СБУ.