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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-volochkova-rasskazala-o-prodazhe-svoego-shikarnogo-doma.html" target="_blank">Волочкова рассказала о продаже своего шикарного дома</a> - В Сети появилось объявление, в котором сказано о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой за два миллиона рублей. Балерина сообщила, готова ли она распрощаться со своим домом.