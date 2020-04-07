Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные о зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,3 миллиона. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные о зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,3 миллиона. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 1340956;
умерли – 74794;
выздоровели – 258157.
Тревожные новости приходят о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Состояние зараженного коронавирусом политика ухудшилось – его перевели в отделение интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его пресс-секретарь опроверг эту информацию.
В то же время ученые продолжают поиск эффективного способа лечения . Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания оксида азота. Они полагают, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.
Между тем в Китае растет число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. За последние несколько дней зафиксировано 78 таких пациентов, почти половина из них – в провинции Хубэй.
Коронавирус в России
Заболели – 6343;
умерли – 47;
выздоровели – 406.
В в подавляющем большинстве регионов действует режим самоизоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководство некоторых регионов за решение закрыть границы субъектов. "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны", – сказал глава правительства.
Россия 6 апреля возобновила вывоз своих граждан из-за границы в связи с коронавирусом. Компания "Аэрофлот" сообщила о намерении вернуть россиян из Таиланда 7 апреля. Также наши граждане вернутся из Киргизии и Бангладеш.
Коронавирус в Москве
Заболели – 4430;
умерли – 31;
выздоровели – 198.
В Москве отвели для борьбы с коронавирусом еще две больницы. Стационар открыли в Госпитале для ветеранов войн №3. Около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре Медицинского университета имени Сеченова.
Тем временем число жертв коронавируса в Москве растет. Сообщается о смерти двух пациентов 67 и 72 лет. Помимо пневмонии, они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, кардиосклероз, гипертензия.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
4430
31
198
Россия
6343
47
355
Италия
132547
16523
22758
Весь мир
1210956
67594
254157
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