Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные о зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,3 миллиона. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные о зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,3 миллиона. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 1340956;умерли – 74794;выздоровели – 258157.Тревожные новости приходят о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Состояние зараженного коронавирусом политика ухудшилось – его перевели в отделение интенсивной терапии.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его пресс-секретарь опроверг эту информацию.В то же время ученые продолжают поиск эффективного способа лечения . Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания оксида азота. Они полагают, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.Между тем в Китае растет число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. За последние несколько дней зафиксировано 78 таких пациентов, почти половина из них – в провинции Хубэй.Коронавирус в РоссииЗаболели – 6343;умерли – 47;выздоровели – 406.В в подавляющем большинстве регионов действует режим самоизоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководство некоторых регионов за решение закрыть границы субъектов. "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны", – сказал глава правительства.Россия 6 апреля возобновила вывоз своих граждан из-за границы в связи с коронавирусом. Компания "Аэрофлот" сообщила о намерении вернуть россиян из Таиланда 7 апреля. Также наши граждане вернутся из Киргизии и Бангладеш.Коронавирус в МосквеЗаболели – 4430;умерли – 31;выздоровели – 198.В Москве отвели для борьбы с коронавирусом еще две больницы. Стационар открыли в Госпитале для ветеранов войн №3. Около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре Медицинского университета имени Сеченова.Тем временем число жертв коронавируса в Москве растет. Сообщается о смерти двух пациентов 67 и 72 лет. Помимо пневмонии, они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, кардиосклероз, гипертензия.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква443031198Россия634347355Италия1325471652322758Весь мир121095667594254157Коронавирус | | | || | | | |