Трамп назвал предстоящие переговоры Путина и Байдена неравным матчем. Он напомнил, что был жестким с Россией.

Трамп назвал предстоящие переговоры Путина и Байдена неравным матчем. Он напомнил, что был жестким с Россией.Готовящиеся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена активно обсуждаются в прессе. Политологи выдвигают гипотезы касательно того, что даст это мероприятие каждой из сторон.При этом мнение высказывают не только эксперты и аналитики, но и политические деятели. Так, бывший американский президент Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры лидеров двух держав "неравным матчем" для США, передает .Экс-глава Белого дома убежден, что встречи, о которой идет речь, быть не должно. Он сравнил диалог двух политиков с игрой профессионального футбольного клуба против школьной команды.При этом слабой стороной Трамп видит именно Соединенные Штаты, пишет . Он подчеркнул, что действовал жестко в отношении России, при этом он симпатизировал лично Владимиру Путину.Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предоставил общественности некоторые детали предстоящих переговоров Путина и Байдена. Он сообщил, что Путин не планирует делать заявлений по итогам встречи.Что касается Джо Байдена, то он рассчитывает на продолжительную беседу с Путиным, передает . Такое заявление американский лидер сделал в разговор о ситуации на российско-украинской границе.