Российские художники-граффитисты нарисовали в подмосковном Подольске огромное сердце для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом. Под рисунком они также разместили надпись спасибо, ..

Российские художники-граффитисты нарисовали в подмосковном Подольске огромное сердце для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом. Под рисунком они также разместили надпись "спасибо", передает телеканал "".Изображение отчетливо заметно с высоты птичьего полета. Для его создания потребовалось около 35 литров краски. Как рассказали его авторы, они вдохновились жителями Европы, которые организовывали в поддержку медиков стихийные концерты на балконах и хлопали в ладоши в определенное время суток.