08.09.2019

2019-09-08 18:15:17

В Москве поймали заблудившегося енота

На востоке Москвы спасатели поймали заблудившегося енота. Животное спряталось за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа жилого дома.



Совместными усилиями спасателей и полицейских енота удалось поместить в переноску. Теперь животное в полной безопасности, пишет Telegram-канал "Hue".