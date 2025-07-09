На нашей планете — множество заповедных уголков природы, попадая в которые, чувствуешь прилив сил и просветление мыслей, а иногда — самое настоящее счастье

На нашей планете — множество заповедных уголков природы, попадая в которые, чувствуешь прилив сил и просветление мыслей, а иногда — самое настоящее счастье. Россия богата на загадочные, окутанные тайной места. И вот только некоторые из них.Гора БелухаЭта двуглавая гора, высота которой составляет 4509 м — настоящая жемчужина Катунского хребта. Белуха — высочайшая гора Сибири и Алтая, она постоянно покрыта снегом (кстати, именно этот факт лёг в основу её названия) и доступна для восхождений, но главное — не это. Коренные алтайцы считают Белуху священным природным местом силы и никогда не поднимаются на её вершину — они совершают обряды у подножия горы.Озеро СветлоярВ России есть своя Атлантида — так называют озеро Светлояр, расположенное в 130 км от Нижнего Новгорода. Оно отличается от многих других озёр России круглой формой и чистейшей прозрачной водой. Учёные долго спорили о происхождении озера Светлояр — выдвигались карстовая, старичная, тектоническая, вулканическая, другие гипотезы. Специалисты детально исследовали дно и берега озера, и доминирующей стала метеоритная версия происхождения Светлояра, согласно которой водоём возник при ударе крупного небесного тела о поверхность Земли. Местом силы в Центральной России и нашей Атлантидой озеро Светлояр делает легенда, согласно которой на дне водоёма покоится целый город — древний град Китеж.Дольмены в Краснодарском краеВ далёком прошлом, в 4-2 тысячелетиях до нашей эры, на территории современного Краснодарского края возвели множество тяжёлых сооружений из камня — дольменов. Они имеют разную форму, во многих из них есть входные отверстия (чаще всего — круглые). Особенно много таких сооружений возле Геленджика — в посёлках Пшада и Возрождение, а также по пути к ним. Есть самые разные версии происхождения и назначения дольменов в Краснодарском крае. Согласно мистической, в глубокой древности люди уединялись в этих сооружениях, впадали в транс и медитировали.ВалаамУ этого топонима — несколько значений: так называют архипелаг, расположенный в Ладожском озере, и крупнейший остров этого архипелага. Кроме того, Валаам — краткое название мужского Спасо-Преображенского монастыря, красивейшего памятника зодчества, украшающего этот уголок Ладоги. Именно эта обитель делает остров Валаам местом силы и центром притяжения путешественников из разных уголков России и других стран.Гора ИремельВаша цель — зарядиться энергией на год вперёд? Совершите восхождение на святую гору Иремель — вторую по величине вершину Южного Урала. Нужно быстро снять накопившуюся усталость? Искупайтесь в одном из ручьёв, струящихся близ горы Иремель. Бывалые путешественники знают: эти советы действительно работают. Именно поэтому гора Иремель по праву входит в список самых энергетических мест силы в России.